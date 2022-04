Rrjeti po “zien”! A$AP Rocky ka tradhtuar Rihannën me mikeshën e saj?

Marrëdhënia e dashurisë mes Rihannës dhe dhe A$AP Rocky mund të ketë marrë fund. Së fundmi, një thashethem është përhapur si zjarri në tëitter, ku pretendohet se reperi e ka tradhëtuar këngëtaren me mikeshën e saj, Amina Muadhdi.

Ishte Louis Pisano, një influencues dhe komentues i modës, që ndezi rrjetet sociale me këtë spekulim. “Rihanna dhe ASAP Rocky janë ndarë. Rihanna u nda me të pasi e kapi atë duke tradhtuar me stilisten e këpucëve Amina Muaddi”, ka shkruar në llogarinë e tij.

Për disa arsye, fansat e çiftit, të cilët janë në pritje të fëmijës së parë, nuk e besojnë se ky lajm që po qarkullon është i vërtetë. Vetë dyshja nuk ka komentuar asgjë. Vetëm pak ditë më parë, Rihanna realizoi një set fotografik për Vogue, ku foli për herë të parë për shtatzëninë e saj.

Rihanna & ASAP Rocky have split. Rihanna broke up with him after she caught him cheating with shoe designer Amina Muaddi.

— LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 14, 2022