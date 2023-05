Rrallë e për mall, Sara Hoxha ndan momentin romantik nga pushimet me Ledionin (FOTO LAJM)

Pas angazhimeve të shumta në punë, Sara dhe Ledioni pak ditë më parë kanë gjetur kohën të kalojnë disa ditë vetëm. Ata kanë udhëtuar jashtë vendit, por fotot Sara i ka postuar sot.

Në një kolazh fotosh nga ky udhëtim, Sara ka treguar pak Ledionin, i cili nuk është aspak aktiv në rrjete sociale dhe pak nga surpriza e tij në 14 maj ditën botërore të nënave.

“Gëzuar Ditën e Nënave. Faleminderit që more kohë larg fëmijëve tanë për të qëndruar me mua”, i ka shkruar Ledioni Sarës bashkë me një buqetë me lule.