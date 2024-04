Roza e bëri zgjedhjen e saj: Ky banor i luan shumë bukur gurët e nominimit

Në rubrikën e intervistave me “Top Albania Radio”, banorët kanë patur mundësi të njohin më mirë njëri-tjetrin pse jo dhe strategjitë dhe idetë e tyre për lojën. Roza ka veçuar Julin si një nga banorët që sipas saj ka luajtur shumë mirë me gurët e nominimeve. Këtu përmendi rastin e Gracianos dhe një rast tjetër me Romeon.

“Saherë që i është dhënë në dorë dikujt për të lëvizur gurët e nominimeve, lëvizjet më të bukura i ka bërë Jul Deda. Nuk po e them sepse e kam mik por më kanë pëlqyer lëvizjet e gurëve të tij Siç nxori Gracianon. Më ka pëlqyer kur ka qenë te dhoma e rrëfimit, bashkë me Romeon dhe mënyra sesi e zhdërvjelltësoi prap nominimin në vazhdim. Pra, tek nominimet më ka pëlqyer si ka lëvizur gurët”, tha Roza Lati.