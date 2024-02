Romeo: Do të hakmerrem për këtë që po përjetoj!

Mbrëmjen e së hënës, një zarf i bardhë erdhi në shtëpinë e ‘BBV3’ ku 3 të nominuarit, Romeo, Lisi dhe Heidi duhet të mbanin një konferencë përballë banorëve të tjerë duke treguar pse duhet të jenë ende në garë dhe në fund të bënin një thirrje për publikun.

Romeo, një prej të nominuarëve u shpreh se do të hakmerret për të gjitha gjërat që ai po kalon në këto momente, pasi siç e kemi parë ai nuk e ka pritur mirë nominimin e tij me 2 personat më të dashur brenda shtëpisë .

Meriton-Çfarë do të ngeli peng po dole?

Romeo- Që nuk kryqëzova Gracianon.

Vesa: A do hakmerresh në vazhdim për këtë përjetim që të dhanë:

Romeo-Po.

Sara: Një emocion që ta ka mësuar situate me ata të tre aty dhe që do ta ndash me njerzit që të dëgjojnë.

Romeo: Duhet ta pranojë, unë këto ditë kam qenë i përhumbur, por ndonjëherë kur përhumbesh për njerëzit e tu s’ka asnjë gjë të keqe. Kështu që mos kini frikë dhe kur jeni kështu.