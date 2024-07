Rita Ora nuk i lë vend imagjinatës ndërsa shfaqet pa sytjena në një fustan transparent me shkëlqim

Rita Ora “vodhi” gjithë shfaqjen teksa doli pa sytjena me një fustan të tejdukshëm me shkëlqim ndërsa merrte pjesë në koncertin prioritar të Girls Aloud në “O2 Shepherd’s Bush Empire”.

Këngëtarja 33 vjeçe, u kujdes që të vinte në pah linjat e saj trupore në fustanin e tejdukshëm që tregonte më shumë se ç’duhej, shkruan DailyMail.

Artistja shqiptaro-britanike i la shumë pak vend imagjinatës me fustanin e tejdukshëm, gjersa kishte veshur edhe një palë çizme të zeza.

Interpretuesja e hitit “I Will Never Let You Down” dukej plot vetëbesim në fustanin e guximshëm, duke marrë disa poza përpara se të nisej për të shijuar koncertin.

Rita kishte vendosur një shkëlqim buzësh të kuqërremtë dhe një skuqje rozë, ndërsa flokët e saj kaçurrela i rridhnin pas shpinës.