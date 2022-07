Rita Ora e emocionuar për koncertin në Tiranë, zbulon vendin dhe datën kur do të mbahet

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora do të vijë sivjet në Tiranë .Ajo do të zhvillojë një koncert me datën 6 shtator në sheshin “Skënderbej” nga ora 20:00, në kuadër të “Tirana European Youth Capital 2022”.

Lajmin e bukur e bëri të ditur vetë këngëtarja përmes një foto të publikuar në Instagram. Ajo është shprehur e emocionuar dhe e nderuar që po kthehet sërish në Tiranë.

“Jam e emocionuar dhe e nderuar të njoftoj se do të kthehem në Tiranën time të bukur. Erion Veliaj më ka ftuar të performoj në një koncert falas për ne për të festuar Shqipërinë si Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022”, ka shkruar Rita.

Kujtojmë që artistja e njohur e vizitoi Shqipërinë për herë të fundit në vitin 2018, ku në qershor të atij viti mbajti një koncert në Sheshin “Nënë Tereza”