Rikthehet pas katër vitesh në muzikë Ariana Grande

Një nga yjet më të mëdha të skenës së brezit të ri, Ariana Grande u rikthye më në fund në skenën muzikore me këngën “Po dhe?”.

Pas një pauze muzikore katërvjeçare pas albumit “Pozicione” në 2020, princesha e popit njoftoi së fundmi për fansat rikthimin e saj në studion muzikore dhe punën për publikimin e shtatë në studio.

Përveç vetë këngës, në të cilën bashkëpunëtorët e saj të gjatë Max Martin dhe Ilya Salmanzadeh punuan me muzikanten, u publikua edhe një video muzikore e drejtuar nga Christian Breslauer.

Faleminderit për sasinë e madhe të dashurisë që më jepni dhe që luajtët me mua përsëri! Zemra ime është plot dhe jam shumë e prekur. Ju dua shumë të gjithëve”, ka thënë Grande në profilin e saj zyrtar në Instagram.

Si një nga muzikantet e reja më me ndikim të ditëve të sotme, Ariana Grande shënoi rikthimin e saj me një këngë që i dha fund të gjitha spekulimeve rreth jetës së saj personale në periudhën e kaluar.

Kënga u shoqërua me koreografi të shkëlqyer, në të cilën koreografi Will Loftis punoi me Arianën. Kënga ka marrë tashmë vlerësime pozitive nga ekspertët e muzikës, si dhe miliona dëgjime, dhe fansat më besnikë janë të kënaqur me muzikën e re dhe presin me padurim të zbulojnë se çfarë ka në rezervuar Ariana për periudhën e ardhshme.