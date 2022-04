Rikthehet në vëmendje “sherri” i bujshëm me Noizyn, Ledion Liço: E kanë kërkuar njerëzit në Google

Historia e debatit të ashpër publik të Ledion Liços dhe Noizyt- prej vitesh tashmë është një enigmë që na shoqëron. Shkaku ka qenë pakorrektësia e Noizyt në “Top Awards” për të cilin Ledioni asokohe bëri edhe një deklaratë në spektakël.

Ndonse këtë mbrëmje producenti ka qenë I ftuar në “Goca dhe Gra”, ku ka realizuar një lojë: “Çfarë kanë kërkuar shqiptarët më shumë për të në Google”. Mes shumë alternativave ishte edhe Noizy, për të cilin Ledioni ka thënë:

“Në këtë rast nuk dua të komentoj fare, sepse çdo gjë që do thoja unë do interpretohej në mënyra të tjera. Nuk do doja që ti jepja dikuj arsye.”

Më tej Dalina ka thënë se spektaklet janë paksa delikate nisur nga historia me Noizyn, por Ledioni ka thënë:

“Nuk ka spektakle delikatë por ka njerëz delikatë. Disa gjëra në moment mund të duken shumë të rënda por me kalimin e kohës gjërat qetësohen dhe e humbasin ngarkesën, por nuk dua të komentoj se do dukej si diçka që nuk ka kaluar. Ky është një kërkim që njerëzit e kanë bërë në Google kot por nuk ka asgjë”.

Ndonse deri më sot, Ledioni ka vendosur të qëndrojë larg këtij debati edhe pse ka patur në rrjetet sociale ngacmime nëpërmjet postimeve nga reperi.