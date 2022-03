Rikthehet “Gjeniu i vogël”, zbulohet kush do e prezantojë spektaklin

“Gjeniu i vogël”, do të rikthehej shumë shpejt në ekranin e Vizion Plus. Lajmi u bë i ditur pak ditë më parë nga Revista Who ndërsa sot është zbuluar dhe kush do e drejtojë spektaklin.

Jonida Vokshi ka lënë të kuptohet se do të jetë ajo moderatorja. Aktorja ka postuar një video me të bijën dhe shkruan se ajo dhe e bija Emi po përgatiten për “Gjeniun e vogël”.

“Po bëhet gati për tek ‘Gjeniu i vogël’. Në fakt po bëhemi të dyja”, ka shkruar Jonida.

Më herët spektakli është prezantuar nga emra si Alketa Vejsiu, Suela Demiri apo Klea Huta.