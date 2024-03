Revista ‘People’ i kushton artikull prindërve të Rita Orës: Si vajza që këndonte në lokalin e babait të saj, u bë një yll botëror

Prindërit e Rita Orës, Vera dhe Besnik Sahatçiu Ora sakrifikuan shumë për t’i dhënë Rita Orës mundësi më të mira. Revista me nam botërore People iu ka dedikuar një artikull dy prindërve të superyllit ndërkombëtar me origjinë nga Kosova.

Prindërit e Ritës, Vera dhe Besnik Sahatçiu Ora, e mirëpritën në jetë vajzën e tyre në nëntor të vitit 1990 në Prishtinë, Kosovë (aso kohe pjesë e Jugosllavisë) – por ata u detyruan të largoheshin nga rajoni vetëm një vit më vonë.

Para se të shpërthente lufta, familja shqiptare u zhvendos në Angli dhe filloi një jetë të re. Vera, e cila ishte psikiatre në Kosovë, mësoi anglisht dhe i bëri përsëri studimet për të gjetur një punë në të njëjtën fushë në Londër. Ndërkohë, Besniku mbijetoi duke punuar në një piceri para se në fund të bëhej pronar i një pijetoreje.

Gjatë një interviste në prill të vitit 2020 për ‘Vogue Arabia’, këngëtarja e këngës “Black Widow” tha: “Unë numëroj bekimet e mia çdo ditë që ata bënë atë që bënë”. Rita kujtoi se shtëpia e tyre ishte “vetëm dashuri dhe qëndresë” ndërsa fliste me The Telegraph në korrik të vitit 2023. “Ishte gjithçka rreth të qenit i mirë, i respektueshëm dhe të punoje fort”, tha ajo.

Anëtarja e jurisë në spektaklin “The Masked Singer” shtoi: “Është një mentalitet i Evropës Lindore dhe Kulturës Shqiptare: çfarëdo që të ndodhë, çohu, vazhdo me të. Vazhdo dhe lulëzo”.

Me këtë besim, Vera e inkurajoi të bijën të performonte në mikrofonat e hapur dhe Rita shpesh këndonte në pijetoren e babait të saj. Të dy nëna dhe babai i saj e mbështetën atë në udhëtimin e saj për të bërë këngëtaren e njohur botërore që është sot.

Ja gjithçka që duhet të dini për prindërit e Rita Orës, Vera dhe Besnik Sahatçiu Ora:

Ata e emëruan Ritën duke u bazuar në emrin e një aktoreje

Vera dhe Besniku e quajtën Ritën me emrin Rita, pas së preferuar të gjyshit të saj regjisor, Rita Hayworth, sipas intervistës së saj të tetorit 2015 me The Independent. Mbiemri i tyre, Sahatçiu, do të thotë “orëtar”. Kur ata u zhvendosën në Angli, babai i Ritës shtoi prapashtesën, Ora, për emrin e saj, që përkthehet si “orë”.

Ata ishin refugjatë nga Kosova

Vera dhe Besnik ishin refugjatë nga Kosova dhe u larguan për në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 1991, përpara luftës në ish-Jugosllavin. Rita e quajti shtetin e tyre të lindjes një “vend i vogël” gjatë një paraqitjeje në shkurt të vitit 2018 në “Live! with Kelly and Ryan”. Ajo theksoi se popullsia është rreth dy milionë njerëz.

Këngëtarja ishte një vjeçe kur ata u zhvendosën në Londër. “Prindërit e mi nuk flisnin vërtet asnjëri anglisht, dhe vërtet ndërtuan një jetë tërësisht të re për ne”, tha ajo në shfaqje. “Vërtet janë mirënjohëse sepse unë nuk e di nëse do të isha këtu sot nëse nuk do të ishin ata”.

Sipas bisedës së Ritës së tetorit e vitit 2015 gjatë një interviste për The Independent, Besniku gjeti punë në një piceri dhe ata morën me qira një apartament në Portobello Road në perëndim të Londrës. Ai u tërhoq në qytet për muzikën dhe kulturën e tij, sipas intervistës së Ritës në prill të vitit 2020 me ‘Vogue Arabia’.

“Ne nuk ishim më të pasurit e të pasurve, por as më të varfërit e të varfërve”, kujtoi Rita gjatë një bisede për Glamour në një intervistë të majit 2023. “Kishte një terren të mesëm të ngatërrimit – ku prindërit e mi mund të na çonin për blerje një ditë, por ne nuk mund të paguanim këtë për shkollën herën tjetër”. Ajo shtoi se gjithmonë mendonte vetë: “Nëse nuk arrij sukses, atëherë a do të kthehemi atje nga erdhëm?”.

Lëvizja ishte shumë e vështirë për prindërit e Ritës. Gjatë një interviste në prill të vitit 2014 me The Talks, Rita tregoi se si fëmijë nuk e kuptonte plotësisht situatën. “Sa më e madhe që u bëra, aq më shumë pashë çfarë sakrifikuan ata – lanë prapa edhe familjet e tyre”, tha ajo. “Ky ishte një moment mjaft i errët, por nëna dhe babai im gjithmonë bënin më të mirën nga një situatë e keqe kështu që ata e zgjidhën atë”.

Rita theksoi për ‘Vogue Arabia’ se Vera dhe Besniku punuan shumë për të mësuar kapitullin tjetër të jetës së tyre. “Na mësuan të luftojmë për atë që duam, të punojmë fort dhe të vazhdojmë; çfarëdo që janë rrethanat”, tha ajo.

Nëna e Ritës është psikiatre .

Vera është psikiatre me fokus në ndihmën e grave me çështjet e ndërlikuara pas lindjes. Megjithëse ajo ishte një mjeke në Kosovë, por ajo nuk mund të punonte në Londër për një kohë. Atë kohë, Verës iu desh të mbështetej te vajza e saj tri vjeçare, Elena Ora, për të përkthyer kur kishin një takim me mjekun – Rita ishte shumë e re për të ndihmuar dhe më i vogli i prej tre fëmijëve, vëllau i Ritës, Doni, nuk ishte ende i lindur.

Rita e quajti nënën e saj një “heroinë” gjatë paraqitjes së saj në shkurt të vitit 2018 në “Live! with Kelly and Ryan”. “Ajo u diagnostikua me kancer të gjirit, u bë psikiatre, i bëri përsëri studimet dhe mësoi anglisht në të njëjtën kohë”, tha Rita, duke lavdëruar përpjekjet e nënës së saj.

Kur pandemia COVID-19 goditi globin, Vera ishte në vijën e parë të frontit.

“Nëna ime është në një farë mënyre ajo që më shtyn përpara”, theksoi këngëtarja. “Ajo është në fakt një psikiatre, kështu që për të atëherë të duhet të nxitosh në dhomën e urgjencës nuk është vërtet gjëja e saj e përditshme”, shtoi Rita. “Ajo thjesht ndjehet e detyruar si një doktoreshë të ofrojë shërbimet e saj. Ajo është padyshim një heroinë për mua.

Këto ditë, nëna e Ritës ka pothuajse 90,000 ndjekës në Instagram dhe përdor platformën e saj për të mirë. Ajo shpesh poston video ose fjalime rreth ndërgjegjësimit për shëndetin mendor si dhe ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit.

Ajo luajti një rol kyç në karrierën e Ritës

Kur Rita ishte 13 vjeçe, pati një mundësi për të performuar në një seancë mikrofoni të hapur të mbajtur në një panair veror. “I thashë: ‘Shiko Rita, ka një mundësi për ty të këndosh’”, tha Vera në shkurt të vitit 2019. “Kur ajo më tha se ishte shumë e turpshme, u trondita. ‘Por ti shkon në shkollë për këtë’, iu përgjigja, duke ecur larg në mërzitje”.

Pasi u largua, ajo dëgjoi të bijën duke kënduar një këngë të Britney Spears. “Ishte një pikë kthese për të”, kujtoi Vera. “Kishte producent në turmë, të gjithë i dorëzonin kartëvizitat e tyre. Unë e shoqërova atë deri sa arriti moshën 16 vjeçare dhe isha në mënyrë të pamëshirshme mbrojtëse”.

Kur Rita foli për mediumin The Independent në tetor të vitit 2015, këngëtarja kujtoi nënën e saj duke e ndihmuar në një natë të hapur të mikrofonit në Londër. Ajo ishte vetëm 14 vjeçe në atë kohë – dhe teknikisht ishte ilegale të këndonte në pijetore në moshën e saj.

“Një herë shkova në një panair të kënaqshëm dhe nëna ime i vendosi emrin tim për mikrofonin e hapur të natës sepse në turmë ishte një producent fitues i çmimit Grammy i quajtur Martin Terefe, i cili më nënshkroi një kontratë për një marrëveshje prodhimi për dy vjet”, tha Rita.