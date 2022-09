Regjizori i famshëm njofton tërheqjen nga kinematografia

Regjizori holivudian, Woody Allen ka njoftuar tërheqjen e tij nga kinematografia teksa po punon për filmin e tij të 50-të dhe të fundit në Evropë. Ishte e pashmangshme, por pak a shumë u konfirmua nga vetë ai i cili ndodhet në Spanjë, shkruan faqja wordofreel.com.

Njoftimi erdhi në një intervistë me ”LaVanguardia”. Allen deklaroi se ”nuk kishte dëshirë të bënte më filma, por se donte të shkruante një roman në vitet e tij të mëvonshme”.

Duke folur për filmin e fundit, të xhiruar në Paris dhe tërësisht në frëngjisht, Allen deklaroi se “do të jetë i ngjashëm me ‘Match Point’, emocionues, dramatik dhe gjithashtu shumë i piketuar”.

Allen mori një rekord 16 nominime për çmimin Oscar për skenarin më të mirë. Veprat e tij kryesore, të paktën për mua, do të jenë gjithmonë Annie Hall,” “Crimes and Misdemeanors,” “Hannah and Her Sisters,” “Husbands and ëives,” and “The Purple Rose of Cairo.”

Grupi tjetër i artikujve thelbësorë të ëoody janë “Broadëay Danny Rose”, “Zelig”, “Radio Days”, “Bullets Over Broadëay”, “Midnight in Paris”, “Blue Jasmine”, “Match Point”, “Sleeper”, “Bananas dhe ”Manhattan”.