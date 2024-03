Reagojnë familjarët e Heidit për akuzat ndaj saj: Xhelozi, zili dhe smirë!

Heidi Baci, u largua nga formati ‘Grande Fratello’ pas takimit me babain e saj Gentin, ku më pas u rikthye në shtëpinë e famshme ku u përball me aktorin, Massimiliano Varrese, me të cilin nisi një histori dashurie brenda formatit.

Tashmë ajo është bërë pjesë e ‘Big Brother Vip Albania’ ku shpesh herë është përballur me akuza që lidhen me eksperiencën e saj në “Grande Fratello” dhe për marrëdhënien e saj me aktorin Massimiliano Varrese.

Nëpërmjet rrjetit social ‘X’ famljarët e saj kanë bërë një reagim për çdo akuzë të ngritur për vajzën e tyre ku jane shprehur se ato qe flasin jane thjeshte xheloz, ziliqare dhe te mbushur me smire.