“Quhesh papritur plastikë dhe silikon”, Luana Vjollca E THOTË për herë të parë: Si jam bullizuar (VIDEO)

Larg famës dhe “bukurisë perfekte” të ekranit, kështu është shfaqur moderatorja e njohur Luana Vjollca në projektin e saj më të ri, i cili këtë herë nuk është në televizion.

“Thuaje” erdhi ditën e djeshme për publikun shqiptar përmes youtube.

E ulur në një karrige, pa shumë grim dhe “xixa” ajo ka rrëfyer histori nga jeta e saj, momente nga jeta e saj dhe pika në rrugëtimin e saj që e bën Luanën që është sot.

Luana foli për herë të parë për ndryshimet në pamjen e saj. Për nofkat “plastikë dhe sikilon” që e shoqërojnë në çdo hap të saj në ekran.

“Jemi gjithmonë të prirur që çfarëdo gjëjë të bëj dikush apo çfarë do gjëje të jetë dikush do të ketë gjithmonë keq të ai. Kjo është një ëtap e jetës sime, e kam përjetuar e kam kaluar pa u marr me to publikisht pra nuk besoj se njihet ndonjë skandal apo ndonjë kthim I përgjigjes I imi në të gjitha memet, komentet fyerjet, sharjet, personazhet publik. Unë kam zgjedhur gjithmonë t ëhesht, porn ë vetminë time unë e kam vuajtur. Më ka ndryshuar si njëri. Unë njoh Luanën e vogël që ka qenë një gocë super lozonjar, super ekstroverte, super sociale, e qeshur gjithmonë që ka qefë të dalë të jetojë të rri me shoqëri dhe sot nuk e njoh më atë. Të ndryshon shumë. Ti largohesh bëhesh introverte. Mundohesh të mbrohesh dhe në fund krijon një lloj guaske dhe në fund të ditës të ka bërë dëm.

Siç më ka ndikuar njësoj edhe të pamja e jashtme, për të cilën diksutohem kaq shumë. Të vejnë në një lloj presion. Kur je e dobër masivisht quhesh anoreksike edhe pse nuk ke asnjë lloj problem me shëndetin. Je shumë e dobët me nënkuptim do të të thotë je shumë e shëmtuar. Kshuqë në peresionn e saj ti mundohesh të shtosh disa kg që t’ja plotësosh dëshirën të mos jesh më e dobët dhe papritmas quhesh shumë e bërë. Ti do të jesh përfektja dhe pastaj e lëviz portretin, e prek pak buzën tënde, shkon rregullon vetuillat dhe sot quhesh thjesht plastikë dhe silikon. Kjo është e trishtë.”, tha moderatorja./albeu.com/