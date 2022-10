“Puthjen e parë ma rrëmbeu ajo”, Salsano flet si asnjëherë për partneren: Dy gënjeshtra që i kam thënë (FOTO LAJM)

Salsano Rapi dhe Erjona Kakeli janë dyshja e aktorëve që prej vitesh kanë një lidhje të gjatë. Prindër të dy fëmijëve, ata kanë preferuar që ta zhvendosin vëmendjen mediatike te karriera e tyre dhe rastet kur dalin bashkë në publik ose flasin për marrëdhënien e tyre, janë mjaft të rralla.

Por së fundmi Salsano Rapi ishte i ftuar sot në “Breaking” ku ka folur si rrallëherë edhe në lidhje me jetën e tij personale.

Për herë të parë, ai tregoi për puthjen e parë me bashkëshorten Erjona Kakeli. Aktori tha se ka qenë ajo që e ka puthur e para.

“Më përplasi pas murit, ma rrëmbeu e para”, tha Salsano.

I pyetur nëse ka ndonjë falendërim për bashkëshorten e tij, Salsano tha:

“E falendëroj për çdo gjë që bën ajo për familjen. Është shumë e përkushtuar. Është shumë praktike, gjatë gjithë kësaj periudhe ajo ka qenë me fëmijët dhe më ka lënë mua më të lirë për t’u marrë me punën time.”

Ndër të tjera ai zbuloi edhe dy gënjeshtra që i ka thënë gruas së tij: “Kurthi që i kam bërë disa kohë më parë në emisionin “Ndryshe”, dhe më 1 prill i thashë që kam bërë aksident.”

Kujtojmë se kohë më parë, Erjona foli si rrallë herë për marrëdhënien me Salsanon. Ajo zbuloi se aktori i ka realizuar një propozim romantik për martesë në Dhërmi.

“Ma ka bërë propozim tamam kur ka qenë Margi e vogël në vendin tonë të preferuar, në Dhërmi. Më thotë hajde ikim, i thashë po vajzën si do e lëmë se ishte 6 muajshe. ‘E mban mami’, ma kthen. Si përfundim, shkuam hëngrëm atje, në një moment zbresim poshtë kisha edhe gocën me karrocë dhe shohim vendin që ishte realizuar për një propozim. I them: ‘Po gjynah si i kanë lënë këtu këto mbeturina’. Ndërkohë, Salsano më thotë: ‘Mos më prish surprizën’. Unë s’po kuptoja asgjë. Ai ulet dhe më propozon”, tha Erjona.

Dasma e tyre u bë në bregdet, duke u kurorëzuar pas disa vitesh bashkëjetesë e si prindër.