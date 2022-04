“Pusho se po sheh mami”, dolën çift nga “Përputhen”, çfarë i premtuan njëri-tjetrit Erioni dhe Mikela

Erioni dhe Mikela kanë kaluar sfidën e tyre më të madhe dhe janë gati për të njohur njëri-tjetrin jashtë Për’puthen. Në premtimet e Erionit ndaj Mikelës përfshihej gatimi dhe veshja.

Erioni: Premtoj që do e nxjerr Cocon shëtitje kur ti nuk mundesh. Do mundohem të jem sa më i qetë, edhe pse ngacmohet vetë i pari. Unë e thërras për të mirë, ai do me kafshu. Të premtoj që do të përgjigjem cfarë po bën edhe kur sapo kam hapur sytë. Të premtoj që nëse të mërzis, do të trokas tek dera e shtëpisë për të ta hequr mërzinë. Të premtoj që do ha gatimet e tua edhe nëse është si ai byreku që gatove herën tjetër.

Mikela: Kush i bën makaronat më të mira?

Erioni: Pusho se mami është duke parë. Mami i bën të mira, por ti edhe më të mira. Premtoj që do të të them çdo ditë sa e bukur je.

Mikela: Të premtoj që do jem shumë e kujdesshme në veshje. Kur të jesh me nerva, nuk do të të nervozoj më shumë, nuk do nxehem shumë kur të bësh lojëra me Cocon. Ky është premtimi më i vështirë por do mundohem ta mbaj, të premtoj që do filloj të shoh Interin me ty.