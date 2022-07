Pushime luksoze me Arjola Demirin, Adriana Matoshi përplaset me ndjekësin: E paske marrë rrogën e deputetes (FOTO LAJM)

Marrëdhënia e Arjola Demirit me Adriana Matoshit dihet prej vetesh, pasi ato kanë qenë gjithmonë krah njëra-tjetres si në rrjetet sociale edhe në projekte të ndryshme. Por vetëm me pjesmarrjen në “Big Brother VIP”, Arjola ka zbuluar raportin shumë të ngushtë më aktoren dhe sot Deputeten.

Me ardhjen e sezonit miket e ngushta kanë nisur pushime dhe kanë udhëtuar në Egjipt. Por komentet e shumta në rrjet nuk kanë munguar.

“A e paskeni marr rrogen? Se ju jeni nje kategori e detputeteve qe vetem prisni kur po ju del rroga me shku me ba shoping dhe pushime jashte 🇽🇰 Nuk jeni te vetedijshem se posti i deputetit eshte post publik dhe jo vend pune. Me vjen keq qe njerezve qe e kane pasion politiken ua keni zene vendin”, shkruan komentuesi.

Ndërkoha Adriana nuk e ka lënë pa koment duke i thënë së të ardhurat e saj nuk varen nga rroga e deputetit dhe se edhe po të mos ishte e tillë do të fitonte njësoj.

Por kjo nuk e ka bindur komentuesin i cili ka këmbëngulur se ajo duhet të heq dorë nga posti i deputetes./albeu.com/