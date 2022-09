Pushime dashurie, gazetarja bën publike lidhjen

Fjodora Fjora është një nga gazetaret e njohura shqiptare dhe mbi të gjitha shumë stil.

Moderatorja e programit “Ditë pas dite” duket se ka kaluar një verë të bukur, sepse këtë na i vërtetojnë edhe fotot e saj në Instagram.

Ama në disa nga postimet e javëve të fundit po kuptojmë që Fjodora këto pushime i ka kaluar çift.

Ajo ka postuar një javë më parë një “reels” ku partneri i përkëdhel dorën si një foto përsëri me dorën e tij, duke na dhënë mesazhin e “qartë” që tashmë nuk është më “single”.

Në 12 shtator ajo do të nisë programin e saj në Rtsh “Ditë pas dite”, por me një ndryshim këtë herë që tani do të ketë një fans të zjarrtë që do ta ndjekë nga ekrani…