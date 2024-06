Publikohen pamjet tronditëse të Celine Dion, kur pëson krizat e sëmundjes

E skuqur, e përlotur, e rraskapitur dhe e paaftë për të kontrolluar trupin e saj, këngëtarja Céline Dion, shfaqet duke përballuar një sulm të dhimbshëm 10-minutësh. Pamjet do të jenë pjesë e një dokumentari të ardhshëm, që nxjerr në pah betejën e saj me S*ndromën e Personit të Ngurtë (SPS).

Këngëtarja kanadeze, shihet në kujdesin e profesionistët që përpiqen dëshpërimisht të lehtësojnë spazmat e saj të dhimbshme të muskujve, ndërsa një ekip kameramanësh filmon në heshtje përvojën e hidhur.

Dion, 56-vjeç, u diagnostikua me këtë semundje, një çrregullim i rrallë neurologjik autoimun që shkakton ngurtësim të muskujve dhe spazma të pakontrollueshme. Betejat e saj të mëvonshme do të jenë gjithashtu pjesë e dokumentarit “I Am: Céline Dion”, e po ashtu edhe vendimi për t’u tërhequr nga syri i publikut duke u pajtuar me sëmundjen.

Céline Dion ndan pamjet tronditëse gjatë një krize nga

Në videon e shpërndarë, Dion pas krizës së pësuar shprehet: “Sa herë që ndodh diçka e tillë, të bën të ndihesh shumë i turpëruar dhe kështu, nuk di si ta shpreh. Megjithatë, unë ende e shoh veten duke kërcyer dhe kënduar. Unë e kam gjithmonë planin B dhe planin C, e dini. Kjo jam unë. Nëse nuk mund të vrapoj, do të eci. Nëse nuk mund të eci, do të zvarritem. Por unë nuk do të ndalem. Unë nuk do të ndalem”.