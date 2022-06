Pse u zhgënjyen njerëzit nga kënga e Dafinës dhe Kidës?

Dafina dhe Kida publikuan mbrëmë këngën e tyre “Luje belin”, një bashkëpunim që të gjithë e kishin pritur me padurim. Kënga është ritmike, verore dhe tipike për t’u kërcyer.

Megjithatë ajo çfarë na habiti janë komentet e shumta poshtë videos ku komentuesit shprehen se kanë mbetur të zhgënjyer dhe prisnin më shumë nga dy këngëtaret.

Disa nga komentet: “Kënga e mirë, por Dafina dhe Kida kanë pasur potencial të fortë për një hit internacional! Gjithsesi suksese per ‘Luje Belin’

“Dy artiste me potencial kaq tmadh, nuk e keni shfrytzu rastin me bo ni hit internacional. Poo, konga mpelqej se diqka ma ndryshe, konge clubi edhe ritmike, po tekst ka shume pak, veq perseritje. Sidoqofte, I liked it, ama fakt qe kishit mujt edhe ma mir”

“Nicee….por prisnim diçka më BoooOomBaStiKeee nga kjo 2shja”

“Prita me shum. Gjithsesi suksese!”

“Gjithmon kur pret shum sen sdel dy artista si kto mos me nxjerr naj kenge te mir”.

“Se di psee por prisja me shumme nga 2 gocat, gjithsesi sh e bukur dhe kjo kenge”.