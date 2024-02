“Pse tradhtojnë femrat”? Robert Berisha zbulon arsyen

Këngëtari dhe moderatori i njohur kosovar, Robert Berisha së fundmi ka qenë i ftuar në një emision, ku ka folur më shumë rreth jetës së tij personale dhe profesionale.

I pyetur se pse tradhtojnë femrat, artisti tha se një grua tradhton atëherë kur partner i saj nuk e mban veten si në lidhje, kur e ofendon dhe nuk i kushton rëndësi.

“Është e vertetë 400 kile parfum i harxhon, 4 herë në ditë ndrohet. Ajo e pyt diçka dhe ai nuk i kthen përgjigje sepse 17 çemçakëza e i ka futur në gojë mos me i ardh era gojës. Deri se të lidhen është kjo puna se kur lidhen dhe ja nisin që të bashkëjetojnë, mbas 3 muajsh ja fut pordh para femrës demek tani të kam zënë unë ty. As nuk i rregullon flokët, as nuk hedh parfum. Apo dalim zemër, jo e kam lënë me dal me çuna që të luaj play station. Ta q**të play station nanën, po a luan 40-vjeçari play station kur e ke femrën si kukull, ta marrin të tjerët”- tha ai.