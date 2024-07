Prishet shoqëria midis Romeos dhe Lisit?! Gazetari tregon se si qëndron e vërteta: Unë merrem me gjërat e mia

Ish-banori i Big Brother VIP, Elvis Myrtaj ishte pjesë e panelit në një program televiziv një natë më parë.

Ai zbuloi të vërtetën e marrëdhënies së tij me Romeon, një prej personazheve që krijoi miqësi brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri.

“Takohemi, por jo shpesh se është kjo periudha e verës, unë merrem me gjërat e mia, i jam rikthyer punës sime, edhe banorët e tjerë janë me jetët e tyre tashmë, unë kam harru që kam qenë në Big Brother se dola dhe herët. Jemi takuar, por jo shumë shpesh. Pse kush tha që s’jemi taku, se kanë dalë ca lajme që jo jemi zënë, mos u merrni me llafe o njerëz”, tha ai.