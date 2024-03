Princ Harry ka frikë se martesa e tij me Meghan Markle është drejt fundit!

Princ Harry thuhet se është i shqetësuar se martesa e tij mund të përfundojë për shkak të temave që lidhen me çështjet mbretërore.

Pretendimet për këtë tension janë nxjerrë në dritë nga ish-korrespondentja mbretërore e BBC-së, Jennie Bond.

“Unë dyshoj shumë se Harry do të ushtronte ndonjëherë presion mbi Meghan për të bërë gjithçka që ajo nuk dëshiron – veçanërisht duke ardhur në MB kur ai vetë ka thënë se nuk ndjen se gruaja dhe fëmijët e tij janë të sigurt këtu pa një nivel të shtuar sigurie, e cila kohët e fundit i është mohuar si një e drejtë automatike. Meghan është ndoshta ajo që merr drejtimin në këtë marrëdhënie dhe Harry, i cili e adhuron atë, nuk do të dëshironte kurrë të komprometonte lumturinë e martesës së tyre duke i kërkuar asaj të bënte diçka për të cilën ajo heziton. Mendoj se të dy do të ishin nervozë për pritjen që do të merrte Meghan në MB. Mendoj se ka ende dashuri të mbetur për Harry-n, por me të vërtetë nuk mendoj se mund të thuhet e njëjta gjë për gruan e tij”, ka thënë ajo.