Pretenduan se kishte vdekur, Mbretëresha Elizabeth shfaqet për herë të parë pas infektimit me Covid (FOTO LAJM)

Pothuajse dy javë pasi rezultoi pozitive me COVID-19, Mbretëresha Elizabeth II mbajti jo një, por dy takime virtuale me ambasadorët e huaj më 1 mars.

E veshur me një fustan të gjelbërt dhe me një gjerdan me perla, Mbretëresha Elizabeth foli me Carles Jordana Madero, ambasadore nga Andorra dhe Kedella Younous Hamidi, ambasadore nga Çadi.

Javën e kaluar, u bë me dije se Mbretëresha “po përjetonte ende simptoma të lehta të ftohjes”. Kjo sigurisht që nuk është më keq se sa njerëzit që mendojnë se ti mund të kesh vdekur nga COVID-19.

Më 22 shkurt, “Hollywood Unlocked” pretendoi se Mbretëresha kishte vdekur në moshën 95-vjeçare.

Megjithëse një burim i lartë mbretëror i tha “NBC News” se ajo ishte gjallë, themeluesi dhe CEO i faqes në internet ende mbronte raportimit e tij.

“1. Nuk kam gënjyer kurrë. 2. Nuk kam gabuar kurrë. 3. Unë u besoj burimeve të mia. 4. Nuk kam parë ende një deklaratë zyrtare nga pallati që thotë ndryshe. 5. Do të jem në Donda koncert sonte me YE.” – shkuajti në Instagram Jason Lee, i cili i tha Buzzfeed News se e kishte dëgjuar lajmin nga një i ftuar në dasmën e kryeredaktorit britanik të Vogue, Edward Enninful.

Në fund, “Hollywood Unlocked” kërkoi falje:

“I kërkojmë falje #FamiljesMbretërore dhe të gjithë të përfshirëve në këtë situatë të sikletshme.”