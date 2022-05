Po tallej me Hailey Bieber? Selena Gomez kërkon falje në TikTok (VIDEO)

“Më vjen shumë keq”: Selena Gomez kërkon falje pasi u akuzua për tallje me gruan e ish të saj Justin Bieber, Hailey, duke shtuar se ajo kishte ‘0 qëllime të këqija’

Selena Gomez ka kërkuar falje pasi fansat e akuzuan për tallje me gruan e ish-të dashurit të saj Justin Bieber, Hailey Bieber në TikTok.

Pasi ngriti vetullat duke postuar një tutorial për kujdesin e lëkurës, të ngjashëm me ato që shpërndan rregullisht supermodelja 25-vjeçare, këngëtarja 29-vjeçare e bëri të qartë se nuk po tallej në asnjë mënyrë me Hailey-n.

“Kjo është arsyeja pse unë besoj në kujdesin për shëndetin tuaj mendor. Nuk e di se çfarë kam bërë, por me të vërtetë më vjen keq. Zero qëllim të keq”, komentoi themeluesja e Rare Beauty në TikTok-un e saj, përpara se të çaktivizonte komentet.

Beliebers sulmuan shpejt krijuesen e hitit Lose You To Love Me për shpërndarjen e videos të rutinës së saj të kujdesit për lëkurën, në të cilën ajo u sinkronizua me Fleetwood Mac’ Dreams (2004 Remaster).

Pavarësisht se nuk e përmendën Hailey-n, disa shikues të klipit ‘ menduan se ishte hije’ sepse aktorja e Only Murders In The Building rrotulloi sytë.

“Po më duket që thotë jam një humbëse performuese që ia mbath haptazi duke ngacmuar femrat e tjera”, komentoi një troll, ndërsa një tjetër vuri në dukje “mënyrën se si i kthente sytë në çdo hap”.

Në vitin 2019, Gomez iu lut fansave të saj që ‘të ndalojnë së foluri keq për gratë e tjera’ pas publikimit të këngës emocionale të ndarjes së saj Lose You To Love Me.

Këngëtarja – e cila u takua me Justinin nga viti 2010 deri në vitin 2017, kur ai u rikthye me gruan e tij tashmë Hailey – këndon për ‘zëvendësimin’ brenda vetëm dy muajsh.

Pavarësisht çdo dhimbjeje për ribashkimin e çiftit, kandidatja për Grammy e mbrojti me pasion modelen nga një det urrejtjeje në internet.

Gomez tha se do ta ‘fshinte’ videon ‘së shpejti’, por ende nuk e ka hequr atë.