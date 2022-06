Po planifikon të bëhet sërish baba? Rrëfehet Ilir Shaqiri

Balerini Ilir Shaqiri ishte i ftuar në programin “Rudina”, ku ndër të tjera u ndal dhe te jeta e tij personale.

Ai tha se tashmë pas dasmës me Emanuelën, dyshja dëshirojnë shumë që të bëhen përsëri prindër. Kësaj here, ata dëshirojnë një djalë.

“Unë shpresoj që kjo të ndodhë dhe për këtë jam duke gjuajtur shumë peshq,” – tha Iliri teksa qeshte.

Më pas ai tha: “Të trashëgohemi me një djalë.”

Jo vetëm kaq por ai sqaroi edhe prishjen e miqësisë me Tan Bramën, pasi ky i fundit tha se Iliri e merrte në telefon vetëm për interes.

“Problemi i Tanit është që në 21 ditë që qëndroi brenda shtëpisë, mezi arriti të lidhte 21 fjalë. Dhe i vetmi person që i dha akses në atë shtëpi për sa i përket komunikimit ishte Ilir Shaqiri. Dhe nëse Dritan Brama nuk di ta vlerësojë këtë gjë, atëherë është problemi i tij. Balerinët e Tan Bramës kanë kërcyer te spoti i Digitalbit ku unë jam imazh, por unë nuk kam lutur njeri me zor të vijë. Për më tepër që Digitalb i ka paguar balerinët që kanë qenë aty me kontratë. Balerinët e Tan Bramës janë maxhorenë dhe kanë një koreograf që mund t’ua kishte vizionuar kontratën. Është absurde që mbas 10 ditësh që ndodh ky xhirimi i klipit, dhe ata paguhen siç është në kontratë, unë dëgjoj mesazhe nga ana e Tan Bramës: ‘Ah, po balerinët e mi nuk paguhen kaq pak lekë’. Sepse nëse ti ke diçka për të kundërshtuar rreth pagesës, e bën përpara se të firmosësh kontratën. Sepse pas kontratës ti mund t’i japësh një vlerë vetes që mund të jetë stratosferike. Përgjigja e fundit, thënë shkurt, është: Bëj nder, gjej qeder”, tha Iliri.