Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, ka nisur zyrtarisht turneun e saj mbarëkombëtar Best F’n Night Of My Life në Amerikën e Veriut.

Mirëpo së fundmi është përballur me një situatë aspak të zakontë.

Teksa ka bërë shqiponjën me duar, Bebe Rexha është goditur nga ndjekësit me një telefon i cili i ka kushtuar 3 qepje në kokë këngëtares.

Koncerti në New York City ka përfunduar para kohe pasi Bebe është dërguar me shpejtësi në urgjencë./albeu.com/