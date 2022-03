“Piloti zemrës sime”, Monika dhe parashutisti nuk ndahen as jashtë “BBV” (VIDEO)

Ish banorja e “Big Brother Vip Albania” Monika Lubonja, gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë vip, krijoi një simpati të veçantë për parashutistin Arbër Xhaja, i cili surprizonte banorët me fluturimet e tij herë pas here.

Një ndër surprizat që Monika mori nga “Vëllai i Madh”, ishte takimi me pilotin, të cilin e kishte kërkuar disa herë gjatë qëndrimit të saj në shtëpi.

Duke u nisur nga kjo por dhe për faktin se kënga “Tradhtare” e Sabianit u bë një “himn” tashmë për Moniken, kjo e fundit i kërkoi këngë Elgit Dodës, për të dhe pilotin, ku më pas u surprizua nga ky i fundit me këngën “Piloti zemrës”.

Ditën e sotme, piloti Arbër Xhaja, me anë të një video në rrjetin e tij social “Instagram”, na ka prezantuar me dy dashuritë e tij.

“Përshendetje do ju prezantoj me dy dashuritë e mija, atë reale dhe atë platonike”, u shpreh Xhaja, duke na prezantuar kështu me bashkëshorten e tij me të cilën ka edhe dy fëmijë.

Mesa duket, Monika është mirëpritur në familjen e tyre dhe tashmë është rikthyer në një mikeshë shumë të mirë të pilotit dhe familjes së tij.