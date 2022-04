“Përdor pilula kundër shtatzënisë”, Dafina Zeqiri flet për efektet anësore

Këngëtarja e njohur, Dafina Zeqiri vazhdon ende të jetë një ndër personazhet më të komentuar në mediet rozë, por edhe në rrjetet sociale.

Vetë artistja ka treguar me anë të një postimi në llogarinë e saj në “Twitter” se është shëndoshur për shkak të pilulave kundër shtatzënisë.

“Kam shtuar peshë nga pilulat kundër shtatzënisë… ja…e thashë”, u shpreh ajo.

Më tej ajo ka vazhduar:

“Fakt për të qeshur. Më është dashur të blej 6 palë xhinse të reja sepse të vjetrat nuk më bëjnë më.”

“Disa nga ne gratë përjetojmë çekuilibër hormonal në një fazë të jetës tonë për çfarëdolloj arsyeje, kështu që fatmirësisht ekzistojnë pilulat e kontrollit”– përfundoi ajo.

Ive gained weight from birth control pills… there…. I said it

— DAFINË MOJ (@Dafina_Zeqiri) April 5, 2022