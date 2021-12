Për herë të parë pa ish-bashkëshortin, Rudina Dembacaj feston ditëlindjen e vajzës me Mark Frrokun (FOTO LAJM)

Mami Rudina festoi dje së bashku me të voglën e saj, Viktoria. Në një ditë speciale si ajo, nuk mund të mungonte festa e personalizuar për 5- vjetorin e saj.

Me disa foto nga festa, Rudina është shafqur me Vikin në prehër dhe Markun.

“Viki 5 vjeç. Sigurisht që Viktoria u stilua vetë”, ka shkruar Rudina krah fotove nga festa.

Nga pamjet duket se Aleksi nuk ka qenë në festë, por nuk dihet nëse ka qenë një zgjedhje e Rudinës për mos të ndarë foto, apo vërtetë kjo festë i ka gjetur në dy vende të ndryshme kësaj here.

Megjithatë me momentet e ndryshme të publikuara në rrjetet sociale, Rudina dhe Aleksi kanë treguar se janë të dedikuar plotësisht tek lumturia e vajzës së tyre.

Edhe pse këtë vit, pas 3 vitesh ndarje të çiftit, Viktoria po feston ditëlindjen e parë pa praninën e mamit dhe babit së bashku.