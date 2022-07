“Për herë të parë ndjej komplotin e perëndive”, rreshtat e Einxhel në ditëlindjen e Dj Dagz janë më shumë se romantikë

Dj Dagz feston sot ditëlindjen dhe Einxhel Shkira ka shkruar fjalët më të ëmbla për të. Krahas një videoje nga momentet më të bukura që kanë përjetuar brenda shtëpisë së “Big Brother Vip”, ku dhe u njohën, moderatorja ka shkruar se sa i rëndësishëm është për të.

Per banorin tim te preferuar ne gjithe Universin:

Ndoshta te gjithe e din historine tone…por serisht nuk din mjaftushem! Ndoshta kam deshtuar ta shpreh dashurine aq bukur sa ti por nuk kam deshtuar ne ate qe ndjej…Per here te pare ndjej komplotin e perendive qe une te jem me ty e ti me mua,ndjej qe si sot 30vite me pare ke ardh ne kete bote per tme ndryshuar jeten.

Ndjej qe kam humbur shume lumturi ne vitet jete pa ty por e di qe do e kompesojme🤭😬Kaq pak kohe dhe serisht me duket sikur te njoh prej me shume se nje jete…e serisht mendoj qe me kishe munguar aq shume,e serisht me merr malli per ty aq shume cdo sekond qe ste kam diku verdall tet torturoj🙄

Ste premtoj dot qe sdo ket dite qe do te dukem nje makth por te premtoj se cdo dite do mundohem te jem endrra jote me e bukur…do mundohem qe vitet ne vijim endrrat e tua te behen realitet(dhe seshte qe si kam ber realitet der tani nja dy prej tyre😉🥰)

Uroj te jesh gjthm i lumtur,uroj te lumturojme bashk me cfare Zoti na dhuroi,uroj te arrish yjet me dy duar,uroj te kesh jeten e gjate sepse une skam ndermend te jetoj pak,dhe skam ndermend te jetoj asnje dite me pa ty🙏🏼Happy Bday @dj_dagz 🎂🥳

Love You Babe 😍😘.