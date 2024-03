“Paske qenë njeriu më skandaloz”, Heidi përplaset ashpër me Julian: Nuk më mëson dot ti mua moralin

Heidi dhe Julia janë përfshirë në një debat të ashpër ditën e sotme.

E gjitha nisi pas diskutimeve për mentalitetin e 2 banoreve. Heidi nuk e priti aspak mirë një pyetje që Julia i kishte bërë më herët dhe shpërtheu ndaj kësaj të fundit duke e quajtur ‘skandaloze’.

Debati mes banoreve:

Heidi: Paske qenë njeriu më skandaloz, na mësonke ti moral, do më mësosh ti mua mentalitetin

Julia: Po, ti duhet të bësh aq vite jetë sa kam bërë unë që të kuptosh se çfarë është mentaliteti

Heidi: Unë jam rritur andej, jam italiane, nuk e kam mentalitetin e mbyllur

Julia: Nuk e ke treguar

Heidi: Sepse nuk kam thënë si bëj seks unë?

Julia: Nëse je vajzë televizive jep një përgjigjie më të mençur

Heidi: Po ça do të them, do të tregoj si e boj unë?

Julia: Nuk më intereson fare, nuk kam asnjë joshje prej teje