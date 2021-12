“Pashë vdekjen”, Big Mama rrëfen dramën: Shoku im u mbyt, mua më rikthyen në jetë me elektroshok

Këngëtarja shqiptare nga Tetova, Big Mama ka ndarë sot me banorët e Big Brother Albania një histori të trishtë nga jeta e saj. Big Mama ka treguar se një miku i saj është mbytur në liqenin e Strugës, kurse vetë ajo ka shpëtuar mrekullisht falë mjekëve.

“ Ju e dini se unë jam mbytur me shokun. Shoku im ka ndërruar jetë ndërsa mua më kanë kthyer në jetë me elektroshok. Ndoshta ka 9 vite, në liqenin e Strugës. Më fobi se unë nuk e ka njeri, ta shohësh vdekjen me sy, se ai nuk ka ditur not. Ai është shok. Ai më mbytte mua”, ka thënë Big Mama.