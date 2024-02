Pas skandalit me Bucin, Santiana Maloku: “Partneri nuk më ndalon të …”

Santiana Maloku ish konkurrente e Big Brother Kosova ka folur së fundmi për raportin e saj me djemtë, teksa është në një lidhje. E ftuar së fundmi në emisionin SOL në Klan Kosova, ajo ka treguar se ka më shumë shokë për shkak se ka një tip tjetër dhe se ndihet më rehat.

Ish-banorja e Big Brother theksoi se partneri i saj nuk e pengon në këtë aspekt, meqë e njeh se si është, ndërkohë që kur ajo ishte brenda shtëpisë u përfol shumë për afrimitetin me Bucin.

“Partneri im nuk ma ndal asnjëherë me pas shokë. Unë gjithë kohën punoj me meshkujt, si fotografët se jam modele. Nuk e di, ndoshta edhe vetë jam tip më gango. Më përshtatet më shumë muhabeti me meshkuj se me femra. Mendoj që ndihem më mirë se e di që nuk ka xhelozi.Partneri im nuk ma ndal asnjëherë me pas shokë se e di si jam unë”, tha ajo