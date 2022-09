Pas rrjeteve sociale, Fifi dhe Zhaklin Lekatari përplasen në mes të protestës (VIDEO)

Përplasja mes Fifit dhe Zhaklin Lekatarit bëri bujë të madhe duke u kthye rnë kryefjalën e atyre ditëve. Si duket Fifi nuk e ka lënë me kaq dhe akoma nuk i ka dalë inati me Zhaklinën pasi dyshja janë përplasur dhe njëherë në protestën e djeshme.

Fifi ishte organizatorja e protestës së mbajtur ditën e djeshme në Sheshin Nënë Tereza për të miturën e dhunuar. Por gjatë protestës Fifi u pa duke debatuar me njërën nga protestueset.

Protestuaja ishte duke folur për ngjarjen makabër, duke falenderuar si organizatore të tubimit Zhaklina Lakatarin dhe Xhenin Karain. Ky ka qenë momenti ku Fifi ka debatuar me tone të larta me protestuesen dhe më pas me Zhaklinën.

“Faleminderit të gjithë ata që kanë dalë sot këtu, do doja të ishin shumë më shumë. Faleminderi Zhaklin për gjithçka bën, faleminderit Xhen për gjithçka bën. Faleminderit edhe ju që jeni personazhe të dukshëm shumë më lehtë se shumë të tjerë dhe sot keni gjetur kohën për të ardhur këtu.”- ka thënë aktivistja, ndërsa Fifi i ka “treguar vendin” duke i thënë se ishte ajo që e organizoi protestën.

“Jo jo, unë nuk kam ardhur. Unë e kam organizuar këtë gjë sot këtu.”

“Nuk është vetëm që është organizuar. Kjo gjëja nuk kam parë asnjë njeri që të marrë një iniciativë për përdhunimin e 11-vjeçares përveç se në Instagram apo Facebook (Bërtet)”, ka thënë Fifi.

Sigurisht që nuk mungoi përgjigjja nga ana e Zhaklinës e cila tha: “Kemi 10 vite që bëjmë iniciativa të tilla”.

Më pas Fifi ka theksuar se këto iniciativa janë bërë vetëm në rrjetet sociale.