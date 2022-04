Pas porosisë që i la Donald Veshaj, konkurrenti i “Përputhen” ka diçka per t’i thënë Bora Zemanit

Konkurrentët e emisionit të ‘’Për’puthen’’ janë mjaft aktivë në rrjetet sociale duke postuar foto apo video nga prapaskenat e programit por edhe të takimeve të tyre.

Kështu ka ndodhur së fundmi me konkurrentin, Sami Berisha. Ditën e sotme ai ka postuar një video nga takimi me Ifgjenia Dhedhes. Ata shfaqen mjaft të afërt dhe nuk kursjenë as puthjet ndaj njëri-tjetrit.

‘’ Me ca lule me një vend’’, ka shkruar ai mbi videon e postuar në ‘’InstaStory’’.

Pas kësaj, Berisha ka postuar një bisedë me një nga ndjekësit e tij ku ka ngatërruar Efin me moderatoren Bora Zemani. Ndjekësi është konfuzuar duke i shkruar se konkurrenti ka dal në takim me Borën.

‘’Thashë qe me Borën pasha krejt’’, shkruan ai.

Nga ana tjetër, konkurrenti i ka replikuar duke i shkruar se Efi është më e mirë se Zemani.

‘’ Hahahaha, më e mirë se Bora kjo’’, ka qenë përgjigja e Samiut.

Që kur Efi është bërë pjesë e programit të “Përputhen”, njerëzit e kanë krahasuar shpesh me Bora Zemanin për shkak të ngjashmërisë së frikshme që ka me moderatoren, por edhe me këngëtaren Elvana Gjata. Kujtojmë se gjatë programit kjo pyetje i është shtruar konkurrentes nga ndjekësit dhe ajo është përgjigjur se nuk ka asnjë lidhje gjaku me të dyja.