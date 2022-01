Pas ndarjes me boksierin, modelja shqiptare në lidhje shokun e Ronaldos 8 vite më të ri (FOTO LAJM)

Bukuroshja shqiptare ka nisur tashmë një lidhje të re dashurie me futbollistin turk, Merih Demiral.

Futbollisti, i cili është tetë vite më i ri se Heidi momentalisht luan për Atalantan në Serinë A të Italisë.

Lajmin për lidhjen e tyre e zbuluan mediat e huaja, ku thuhet se Demiral këto kohë e ka mirëpritur partneren e tij në Zvicër.

Ka qenë Heidi ajo e cila ka ndarë një pozë të bërë në shtëpinë e të dashurit në llogarinë e saj në rrjetet sociale, e cila i dërgoi mediat në zbulimin e tyre.

Mehir Demiral është edhe shoku i Cristiano Ronaldos të cilët janë bërë të njohur edhe për miqësinë e ngushtë dhe për hyrje daljet në shtëpitë e njëri-tjetrit, madje në verën që lamë pas Ronaldo i shkoi për vizitë Demiralit në shtëpi duke i dhënë lamtumirën teksa turku firmosi për Atalantën. /albeu.com/

Kujtojmë se Heidi ka qenë në lidhje për vite me radhë me boksierin Haxhi Robin Krasniqi. Ky i fundit tashmë ka bërë publike lidhjen me një tjetër modele. Lidhja e cila ka kaluar në një tjetër stat atë të fejesës.