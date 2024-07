Pas konfliktit mes Arta Kabashit dhe Bardhit, reagon ashpër e motra (FOTO)

Ditën e sotme një koment i Bardhit në një video intervistë të Arta Kabashit, ka marrë vëmendjen.

Ish banorja e BBV kishte treguar se nuk kishte më raporte me Bardhin e shkak për këtë sipas saj ishte bërë Sara.

Sakaq, Bardhi ka komentuar:

“Egziston inboxi bre Arte, se je myt tu dal tu fol keg neper intervista, perqita nuk te folim, skom per cka me t’thon faleminderit kur ne tv je tjeter, e live je tjeter! se ke mujt me na kursy nese na kishe pase shoke.. edhe ni sen: mos harroni se n’kete showbiz dheze me pune edhe perkushtim, nuk dheze tu i sha tjert neper intervista.. Deri kur mo?”

Pjesë e kësaj u bë edhe motra e Artës, këngëtarja Ana Kabashi, e cila përmes një shkrimi në rrjetin social “Instagram” iu kthye ashpër Bardhit.

Në këtë shkrim ajo i drejtohet Sarës me “asaj zonjës”, teksa thotë se i vjen keq që Bardhi ka rënë në këtë nivel.

Ndërsa në fund u shpreh se ai duhet t’i jetë falenderues ish-menaxherit të tij, Jetmir Agajt, sepse sipas saj falë tij Bardhi ka qenë në krye të estradës e që tashmë ai nuk është më.