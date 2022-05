Partnerja e re e ish-burrit të Rudina Dembacaj zbulon marrëdhënien me vajzën e tyre dhe s’ju a merr mendja si e quan (FOTO LAJM)

Pak para dasmës së bujshme të Rudina Dembacaj me Mark Frrokun edhe ish bashkëshorti i aktores, i icili dashur pa dashur është bërë pjesë e medias dhe lajmeve rozë, publikoi partneren e re, Marisa Preza.

Pasi bënë lidhjen publike, fotot e çiftit në rrjet nuk kanë të ndalur. Por çfarë raporti ka Marisa me Viktorian, vajzën e Aleksit dhe Rudina Dembacajt.

Aleksi ka publikar së fundmi një foto të vajzës dhe komenti i partneres së tij i tha të gjitha.

“E dashuruar me ty si babi dhe e dashuruar akoma me shume me vajzen qe ti ke rritur…”, i shkruan Marisa./albeu.com/