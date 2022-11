Para gjithë botës, Rita Ora e quan Bebe Rexhën “motra ime shqiptare” (VIDEO)

Në Gjermani mbrëmjen e djeshme është mbajtuar “MTV EMA”, ku prezantuese ishte këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora bashkë me partnerin e saj, Taika Waititi.

Të gjithë sytë ishin te Rita Ora dhe Taikia Waititi teksa ata udhëheqin ardhjet në MTV Europe Music Aëards 2022.

Një moment që tërhoqi vëmendjen ishte kur dy këngëtaret shqiptare, Rita dhe Bebe Rexha po luanin një lojë në skenë dhe Ora e qujati “motra ime shqiptare”.

“Hidhe fort që topi të futet brenda, unë e di që mund ta bësh, ti je motra ime shqiptare”, u dëgjua të thoshte Rira Ora teksa ishte përballë Bebe Rexhës dhe po prezantonin lojën.

.@BebeRexha and @RitaOra having a good time during #MTVEMAs pic.twitter.com/s7YjYZqKrt

— Bebe Rexha Stan (@rxhstan) November 13, 2022