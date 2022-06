Pamje të rralla 52 vite më parë, ja si dukej Vera Grabocka 19 vjeçe, aktore në filmin shqiptar (FOTO LAJM)

Duket sikur vitet për të kanë ngecur dhe se koha e ka “dënuar” të mbetet përjetë e re.

Vera Grabocka ka shkruar historinë e suksesit në televizion, ajo ka sjellë për publikun shqiptar formatet më të suksesshme në botë si Dance with me, X Factor, Your face sounds familiar, Në kurthin e Piter Pan e shumë të tjera duke u kthyer kështu në një femër idhull për shumë personazhe.

Regjisorja dhe producentja e njohur ka dhënë kontribut të madh për televizionin, por edhe për kinematografinë pasi jo të gjithë e dinë që kur Grabocka ishte vetëm 19 vjeç ka luajtur në një film shqiptar.

“Montatorja” është një prodhim i vitit 1970 ku producentja luan rolin e mikeshës së ngushtë të personazhit kryesor me emrin Hëna e cila dëshiron të bëhet montatore.

Në një fragment të filmit, Grabocka shfaqet me një shami në kokë ndërsa në një pjesë tjetër me flokët e zeza të kapura bisht.