Pa koment/ Neymar luan “poker” teksa fryn qirinjtë për ditëlindjen e vajzës

Një video e Neymar po bën xhiron e rrjetit, ka marrë vëmendje dhe është komentuar gjithandej. Këtë herë jo për shkëlqimin e futbollistit në fushë, as për skandalet me femra nëpër klube nate, por për një gjest të tij në ditën e lindjes së vajzës së tij, Mavie.

Braziliani është filmuar duke luajtur poker online teksa festonte me ish-partneren e tij Bruna Biancardin, gjatëmujorin e lindjes së vajzës së tyre.

Neymar si duket nuk ishte i vëmendshëm edhe në momentin më kulminant. Teksa po i këndonin vajzës së tyre në mesin e shumë të ftuarve, Neymar me një dorë mbante vajzën dhe me tjetrën luante poker, një gjest që është “kryqëzuar” në rrjet nga fansat e tij.

Përpara se të transferohej në ekipin arab nga PSG-ja, sulmuesi pranoi se planifikon të bëhet profesionit në poker, pasi të jetë pensionuar.

this guy neymar is absolutely finished

bro is gambling on poker in the middle of his daughters birthday 😭😭😭😭 pic.twitter.com/3bQ3MWrIty

— 🐢 (@KyKySZN) April 11, 2024