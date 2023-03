Oscar 2023! Për herë të parë në histori, thyhet tradita ikonike

Jemi shumë pranë Oscars 2023! Çmimet e Academy Awards për të 95 vit rradhasi do të vlerësojnë filmat më të mirë nga e gjithë bota. Oscar e këtij viti është planfikuar më 12 mars në Los Angeles, por ne në Evropë do na duhet ta ndjekim në orët e para të mëngjesit të 13 marsit.

Por, këtë vit ceremonia e çmimeve Oscar do të thyejë një traditë legjendare.

Tapeti i kuq mund të jetë sinonimi i festave magjepsëse dhe dhuron ndjesinë e ekskluzivitetit dhe luksit, por këtë herë, në ceremoninë e çmimeve Oscar do të zëvendësohet me një tapet në ngjyrë shampanjë, duke thyer kështu traditën ikonike.

Lajmi u konfirmua nga moderatori Jimmy Kimmel, i cili u shpreh: “Njerëzit kanë pyetur: ‘A do të ketë telashe këtë vit?’. ‘A do të ketë dhunë këtë vit?’. Sigurisht, ne shpresojmë që jo”, referuar shuplakës së famshme të Will Smith kundrejt Chris Rock. “Vendimi për të shtruar një tapet ngjyrë shampanjë dhe jo të kuq, tregon që jemi shumë të sigurt që nuk do të derdhet gjak”, shtoi ai me shaka.

Drejtori kreativ i Met Gala, Raúl Àvila dhe kontribuesja e “Vogue”, Lisa Love menduan t’u thjeshtonin punën pjesëmarrësve, pasi tapeti do të mbulojë të gjithë sipërfaqen, për të mbrojtur të pranishmit nga kushtet e motit, pasi historikisht, ceremonia e Oscars ka hasur vështirësi me këtë pjesë.

Por, a do të vijojë tradita e tapetit në ngjyrë shampanjë? Mesa duket, nuk është e sigurt. Lisa Love u shpreh se njerëzit mund t’i referohen si ‘tapeti i kuq’ dhe se tapeti ngjyrë shampanjë është një lehtësi, të cilën ajo shpreson që njerëzit ta pëlqejnë. “Kjo nuk do të thotë se do të jetë gjithmonë tapeti ngjyrë shampanjë”, shtoi ajo.