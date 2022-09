Ori Nebiaj thyen heshtjen, zbulon a do e prezantojë ajo “Përputhen” këtë sezon

“Wake Up” ka nisur sot pa Orin dhe Islin si moderator, por me Orin dhe Islin si të futar. Por ku do t’i shohim ata në këtë sezon te ri televiziv?

Teksa është komentuar gjatë emisioni “Për’puthen” me moderatore Ori Nebijaj, ajo na tregon për herë të parë ekskuzivisht të vërtetën. A janë ato thashetheme apo jo?

E vërteta është që edhe në ditën tonë të fundit, nuk u kuptua asgjë. Ne vendosëm që të largohemi në momentin e duhur. Jam e lumtur sepse do na mbetet një kujtim shumë i bukur. Unë u kujdesa që të punoja me “Pushime On Top”, që unë e dua shumë. Sezoni i ri ka të reja dhe në media është komentuar “Për’puthen”, me ikje dhe ardhje të reja. Shumë mundësisht do jem dhe unë pjesë e këtyre të reja. Unë them që po…

E nga ana tjetër, po Isli pjesë e cilit emision do të jetë?

Menduan të më japin një sallë më të madhe për shkak të gjatësisë… Kam filluar të mësoj fjalorin e baletit sepse unë do jem në “Dancing With The Stars” si konkurrent.