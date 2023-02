“Olta dhe Maestro do të shkojnë gropë”, Luizi tregon se çfarë do ndodhë nëse Kiara del nga shtëpia

Sot në shtëpinë e ‘Big Brother VIP’ është dhënë një konferencë për shtyp nga Luizi, Kiara dhe Bledi.

Teksa banorët të gjithë të lulur përballë tyre kanë bërë pyetet që kishin rezervuar, njënga pyetjet interesant ishte dhe ajo e Beatit.

Ai e ka pyetur Luizin se si do të vepronte nëse do largohej Kiara dhe si nëse do largohej Bledi.

Përgjigja e Luizit ka qenë epike, ndaj mos e humbisni.

“Në qoftë se del Kiara këta dy do shkojnë edhe më gropë, do flliqen, Olta Gixhari dhe Amarildo Kllogjeri.

Në qoftë se del Bledi këta s’do kenë guxim të shikojnë veten në pasqyrë nga turpi që do hanë me bukë.”- tha Luizi pa dhënë më tepër sqarime.