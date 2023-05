Edhe pse nuk është banore dhe as finaliste e BBV, Kiara Tito ka sonte vëmendjen kryesore. Ajo do të celebrojë sonte dashurinë me Luizin që lindi në shtëpinë më të famshme.

Nërkohë Kiara Tito ka mbërritur në tapetin e kuq të BBV këtë finale dhe kështu duket moderatorja, e kuruar në detaje.