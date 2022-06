Nuk u paska dalë inati, Arjan Konomi dhe Bashkimi shpërthejnë me ofendime dhe sharje ndaj njeri-tjetrit

Përputhen ka ardhur ndryshe ditën e djeshme ku pjesë e emisionit kanë qënë konkurentët e vjetër të cilët janë rikthyer edhe një herë në qëndër të vëmendjes.

Bashkimi ka qënë ish-konkurenti i parë i Përputhen i cili është ftuar të flasë për të gjithë ekperiencën e tij që ka përjetuar nga ky program duke filluar nga dalja çift me Alvisën deri tek debatet e nxehta të ndodhura herë pas here në studio apo dhe miqësitë e fituara siç ishte ajo me Albin.

Mes këtyre debateve Bashkimi ka kujtuar edhe një herë debatin me Arjan Konomin për të cilin ai shprehet se “Po të më japin 1 milion euro nuk i rikthehem asaj nate” duke thënë se është i lumtur për mënyrën si ka reaguar në fund të fundit por e ka menduar se si do të mund të kishte reaguar ndryshe në këtë debat ku u përfshi, ai e ka veçuar këtë ngjarje si përjetim jo të mirë duke mos dashur ta sjellë sërisht në qëndër të vëmendjes.

Por siç u pa ky debat mes tyre vazhdoi dhe më tej duke u përsëritur pasi të dy shpëthyen me ofendime kundrejt njëri-tjetrit, duke nxjerrë në pah të gjithë ato defekte dhe pafytyrësitë siç ata i quajtën në pah.

Bashkimi gjithashtu pati dhe një debat të vogël me Efin vajzën me të cilën për një moment të gjithë menduar se mund të Përputheshin por karakteri i fortë i të dyve sipas tij nuk bëri që të dy të vazhdonin njohjen.Ai pati dhe një përballje me Albin mikun e tij të gjetur në këtë program teksa të dy kanë kujtuar edhe një herë sesi nisi miqësia e tyre duke kujtuar edhe një herë mometet më të bukura së bashku.