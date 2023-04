“Nuk pj*rdh as ty as …”, Luizi: Tani Efi e ka lojën me nënën time

Mëngjesin e sotëm i pari që është zgjuar nga gjumi është Luiz Ejlli dhe pas tij, Qetsor Ferrunaj. Këngëtari i njohur i tha këtij të fundit se çfarë i kishte thënë mbrëmë Kiara Titos dhe Efi Dhedhes, duke qenë se mbrëmë kanë pasur një debat shumë të ashpër.

Luizi i tha se Kiarës i ka thënë që ta bëjë lojën vetë nëse do që të shkojë në finale, ndërsa Efit i ka thënë që ‘tani lojën e ke me nënën time’.

Pjesë nga biseda:

Luizi: Po mundohet shtëpia me u kap me Kiarën me më prek. I thashë Kiarës ‘jepi, deli zot vetit’. Nëse do me të marrë hakun unë, ti nuk je në finale

Qetsori: Nuk ka kuptim

Luizi: Më mirë t’ja bëjë hyzmetin vetë, që të mos i mbetet merak. Efit i thashë ‘lojën e ke me nënën time, jo me mua’

Qetsori: Bëri gabim të madh me atë mënyrë që e ka shprehur

Luizi: Unë i thashë, ndonjë trim nuk jam, horr nuk jam. Me ma thënë dikush atë fjalë ‘nuk p*erdhi as ty as nënën tënde’ sikur nuk shkon

Qetsori: Një femër maksimumi që mund të thotë ajo është, për të hapur një konflikt.

Luizi: Ka pasur femra këtu që kanë sharë me libër shtëpie mua. Tea Trifoni

Qetsori: Dhe nuk doli?

Luizi: Nuk doli atë ditë, doli më pas. I nxori në nominim Kiara