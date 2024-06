Nuk keni për ta njohur/ Ylli i “Game of Thrones” transformohet për rolin e ri

Ylli i “Game Of Thrones”, Jack Gleeson, dukej i panjohur teksa bëri një shëtitje në Londër të mërkurën. Aktori, 32 vjeç, i cili luajti Joffrey Baratheon në serialin televiziv HBO, iu bashkua Aaron Heffernan i “Brassic” dhe gruaja e tij, Mairead për daljen. Jack i shikonte të gjithë botën larg mbretit të djalit mizor dhe sadist që luante 10 vjet më parë, pasi kishte flokë të gjatë ngjyrë kafe.

Pas paraqitjes të tij në “Game Of Thrones”, nga 2011 deri në 2014, ai u tërhoq përkohësisht nga aktrimi dhe themeloi ‘Collapsing Horse Theatre Company’ me Aaron.

Personazhi i Jack në “Game Of Thrones” u vra gjatë një episodi të quajtur “The Lion And The Rose”, që përqendrohet rreth dasmës së Joffrey me Margaery Tyrell.