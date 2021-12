Nuk kanë fund skandalet! Ish-punonjësja rrëfen të pathënat për Wanda Narën: Gjëra që nuk i imagjinoja në jetë

Nuk ka paqe për Wanda Narën. Pas skandalit të China Suarez dhe lajmit për denoncimin për pastrim parash, telashet e reja shtohen në familjen Icardi.

Sipas asaj që raportojnë mediat argjentinase, bashkëshortja e sulmuesit të PSG-së ka marrë një ankesë të re, këtë herë nga një ish-punonjëse. Siç tregohet në “America TV”, pas shkarkimit Analía Albarado nisi një proces gjyqësor kundër ish-punëdhënëses Wanda Nara: akuzat janë “punë e paligjshme, nënshtrim, ngacmim, dëm moral, përndjekje”. Gruaja tregoi disa histori të pabesueshme rreth Wandës dhe marrëdhënies së saj me të dy burrat.

“Kam filluar të punoj me Wandën kur ndahej nga Maxi Lopez, në dhjetor të 2017-s,– tha ish-punonjësja,-aty kam qenë edhe kur ajo u martua me Mauron, dhe me ta shkova në Itali. Më dukej një dasmë horror. Kisha frikë sepse ndodhën gjëra që nuk e imagjinoja kurrë se do t’i shihja në jetën time.”

Gruaja, e cila ishte e punësuar si shërbëtore dhe dado për fëmijët, nisi gjyqin për tre milionë pesos, rreth 128 mijë euro. Në atë kohë, Wanda dyshohet se ka bërë kërkesa shumë të ashpra për lëvizjet e Maxi López:

“Më duhej t’ju informoja për të gjitha hapat e zotit Maxi López”, tha drejtuesi i programit televiziv “Intruders”, Gonzalo Vázquez, duke cituar ankesën e dados.

“Ata u sollën keq me mua dhe partnerin tim – sqaroi gruaja – Ata donin që ne të flisnim keq për Maksin. Ata donin ta futnin në burg, që të mos i shihte më fëmijët e tij…”.

Wanda nuk ka reaguar ende.