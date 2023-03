“Nuk ka shanse të thuash ato gjëra”, Vis Pupa revoltohet me komentet e Zhaklinës: Unë bëj valixhet, iki (VIDEO)

Komentet e opinionistëve kanë lënë një shije të hidhur tek aktori Elvis Pupa. Gjatë një bisede me banorët e shtëpisë, Visi u shpreh se secili duhet të mbajë përgjegjësitë e veta, e se faji nuk duhet të përgjithësohet. Duke nënkuptuar situatën me Antonetën, Visi tha se në lojë secili duhet të jetë i përgatitur që të mbrohet, ndërsa shton se shoqëria shqiptare nuk mund të rikuperohet me mesazhet që tejçohen në ‘Big Brother’. Në fund, ai u shpreh se e ka shumë të thjeshtë, të bëjë gati valixhet e të largohet nga shtëpia.

BISEDA:

Visi: Nëse do të japësh një mesazh, nuk mundesh të thuash pse ka ngacmime. Se nuk mundet një ushtri të thotë pse ushtria tjetër na sulmon, duhet ta përgatitësh të mbrohet, të dijë si të mbrohet. Nëse dikush nuk i del për zot vetes së vet, atëherë ndërhyjnë instanca të tjera. Jo direkte sa të dëgjosh një fjalë të hidhesh, pse ashtu do bësh? I pari që të të flasë të qash? Të viktimizohesh?

Olta: Nuk pati reagim të keq ajo, u përlot e kaq

Visi: Ajo ishte yll, po si e bënë ato?

Olta: Ishte prime i parë i asaj.

Visi: Si e bënë ato, ato. Shoqëri maskiliste, seksiste. Kujt je duke i dhënë mesazhe? Neve, kavjeve eksperimentale, kush je ti? Ku je këtu? Se duan të rekuperojnë çfarë ka hequr shoqëria 100 vjet, nuk do i rregullojmë ne.

Olta: Nuk ka asgjë të keqe të japësh një mesazh.

Visi: Në kurriz të kujt. Ne e kemi fajin?

Olta: Dhe ne e kemi pa fajin, mblidhet dhe bëhet pak e madhe.

Visi: Secili të mbajë përgjegjësitë e veta.

Olta: Ti e do kështu me emër. Po unë mendoj se nuk ke nevojë të shqetësohesh kaq shumë se në video u duk qartë.

Visi: Nuk ka shanse të thuash ato gjëra në Prime. Kaq e kam thënë unë timen, u them dhe atyre edhe marr valixhen edhe fluturoj, iki në punë timen, vazhdoni ju në jetë të lumtur.